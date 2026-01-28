Alula Tour bis per Jonathan Milan | quattro italiani nei primi cinque

Jonathan Milan si aggiudica anche la seconda tappa dell’Alula Tour, bissando il successo della prima. La squadra Lidl-Trek ha studiato tutto nei minimi dettagli, preparando lo sprint finale al meglio. Milan scatta negli ultimi metri e vince con un margine netto, confermando di essere il più forte del gruppo. Quattro italiani finiscono nei primi cinque posti, un risultato che fa sperare bene per il resto della corsa.

Jonathan Milan vince anche la seconda volata: la Lidl-Trek gli prepara alla perfezione lo sprint finale, e lui sfodera una superiorità schiacciante che lo rende intoccabile. Il ciclista italiano comincia il 2026 con due vittorie consecutive: oggi ha controllato e vinto la seconda frazione dell’Alula Tour, tagliando per primo il traguardo alla stazione di Al Manshiyah. La giornata non ha lasciato margini per vere scatti, con il vento da fianco che ha tenuto il gruppo principale vigile (in un momento si sono creati ventagli, ma poi tutto si è ricomposto). Nota a parte per Jan Christen nel finale: l’elvetico della UAE Emirates ha lottato per limare i 20 secondi di penalità subiti ieri dopo le cadute e il traino dell’ammiraglia, agguantando 3 secondi di abbuono al traguardo volante.🔗 Leggi su Sportface.it

Jonathan Milan conferma il suo talento e vince anche la seconda tappa del AlUla Tour 2026, dominando la volata finale.

L’AlUla Tour 2026 ha preso il via con una prestazione di rilievo di Jonathan Milan.

