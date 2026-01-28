Edoardo Raspelli solleva un nuovo caso legato alle Olimpiadi di Cortina 2026. Questa volta punta il dito su un dettaglio che potrebbe passare inosservato: i pasti delle competizioni saranno preparati da un catering sloveno, non italiano come ci si aspetterebbe. Raspelli, con il suo spirito di cronista attento, ha scoperchiato questa notizia, sollevando qualche domanda sulla scelta e sul rispetto delle tradizioni gastronomiche italiane. La questione ha già acceso un dibattito tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che si

Memore dei lontani Anni Settanta, in cui si dedicava da giovane giornalista alla cronaca nera per il “Corriere d’Informazione”, il gastronomo e scrittore Edoardo Raspelli si è messo con fiuto da segugio sulle tracce di uno dei tanti misteri di Milano Cortina 2026. Il creatore della rubrica stronca-ristoranti contrassegnata da un “faccino nero” si è recato nell’aprile 2025 a Rho, alla Fiera Fuori Milano, dove il provider olimpico On Location aveva pomposamente assicurato che coloro che si fossero affidati alle sue costosissime cure avrebbero beneficiato di 175.000 pasti d’eccellenza curati da un famoso chef e ristoratore piemontese, Carlo Zarri, del San Carlo di Cortemilia, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che Made in Italy, “a preparare i pasti delle Olimpiadi a Cortina sarà un catering sloveno”: la denuncia di Edoardo Raspelli

La scoperta del critico gastronomico Edoardo Raspelli sui pasti a margine delle gare di Milano-Cortina: «Doveva gestirli chef Carlo Zarri, nessuna spiegazione dalla società degli eventi». La Lega contro Ghali alla cerimonia inaugurale.

