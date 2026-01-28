Giacomo Pierpaoli sta vivendo una delle sue migliori stagioni con la maglia del Fano. Intanto, Nicolò Gucci si conferma il leader della squadra, contribuendo al successo con il suo gol nel match contro il Real Metauro. Il Fano vola alto, con cinque vittorie consecutive che rafforzano il suo cammino in campionato.

Se Giacomo Pierpaoli sta vivendo una delle sue migliori stagioni con la maglia granata, Nicolò Gucci (nella foto festeggiato dopo il gol in Real Metauro-Fano) sta invece diventando il leader sul campo di questo Fano che marcia a pieno regime, con 5 vittorie nelle ultime cinque gare. Il ventiquattrenne centrocampista pesarese cresciuto nelle giovanili della Vis Pesaro, dopo un avvio condizionato da infortuni e assenze, è letteralmente esploso in questi ultimi due mesi, come confermano anche le 7 reti finora realizzate, diventando il capocannoniere dell’Alma. "Voglio tornare a giocare nelle serie più in alto con la maglia del Fano" è l’obiettivo di Pierpaoli che anche a Fossombrone contro la Real Metauro ha mostrato di essere un autentico trascinatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma I gioielli di famiglia: Pierpaoli a tutta, Gucci valore aggiunto

Approfondimenti su Pierpaoli Gucci

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pierpaoli Gucci

Argomenti discussi: David Thomas, morto il gioielliere della Corona: creò i preziosi di Diana e salvò un dito a Carlo III. Trucchi e segreti di un genio del...; Gioielli per un valore di quasi 70mila euro da Arta Elezaj; Louis Vuitton campagna Donna primavera estate 2026: la poetica dell’anima con Jennifer Connelly; Ci ha lasciati. Lutto per la Famiglia reale britannica, addio a una figura importante per loro.

Alma Mater, il restyling. Bernini punta 8,5 milioni sui gioielli della ricercaOltre 8,5 milioni di euro. È il finanziamento messo in campo dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’Alma Mater nell’ambito del progetto Iris (infrastrutture per la Ricerca e l’innovazione ... ilrestodelcarlino.it

Perché i gioielli rubati al Louvre non erano assicuratiIl Museo del Louvre non riceverà un indennizzo per compensare la perdita degli otto gioielli rubati nella rocambolesca rapina di domenica, dato che i beni sottratti non erano assicurati: non lo è ... ilpost.it