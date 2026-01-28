Allungamento del porto di Salerno Ragone | La spiaggia verrà sacrificata altro che fake news

Enzo Ragone si mette di traverso contro il progetto di allungamento del porto di Salerno. Il giornalista dice che la spiaggia verrà sacrificata e non si tratta di fake news. Mette in guardia la città, sostenendo che l’ampliamento metterà a rischio un’area molto amata dai cittadini. Ora, si aspetta una risposta dalle autorità e dai proponenti dell’opera.

Servendosi dei social, il giornalista impegnato in prima linea contro l'allungamento del porto pubblica le immagini del progetto "Altro che fake news": così esordisce il post del giornalista Enzo Ragone, impegnato in prima linea contro l'ampliamento del porto di Salerno per salvare la spiaggia. Ragone, infatti, punta i riflettori sul piano regolatore portuale di Salerno presentato dall'Autorità Portuale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La nuova configurazione proposta dal PRP 2024 per il Molo di sottoflutto prevede un allungamento di circa 440 metri del fronte di ormeggio della banchina e con un ampliamento, lato mare, al massimo di 250 metri.🔗 Leggi su Salernotoday.it

