Allerta meteo in Campania prorogata fino a domani

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla in gran parte della Campania fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. La decisione arriva dopo le piogge intense e i rischi di allagamenti che si sono verificati negli ultimi giorni. Le autorità invitano i cittadini a mantenere la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite. Nessun cambiamento di scenario previsto, ma si resta in allerta per eventuali ulteriori peggioramenti del tempo.

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. E' in vigore in Campania sull'intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando piogge che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a livello locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l'intervento della protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. 🔗 Leggi su 2anews.it

