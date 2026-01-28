Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla in gran parte della Campania fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. La decisione arriva dopo le piogge intense e i rischi di allagamenti che si sono verificati negli ultimi giorni. Le autorità invitano i cittadini a mantenere la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite. Nessun cambiamento di scenario previsto, ma si resta in allerta per eventuali ulteriori peggioramenti del tempo.

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. E' in vigore in Campania sull'intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando piogge che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a livello locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l'intervento della protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania prorogata fino a domani

Approfondimenti su Campania Allerta

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ALLERTA METEO GIALLA PROROGATA FINO ALLE 6 DI DOMANI NELLE ZONE 6 E 7 DELLA CAMPANIA

Ultime notizie su Campania Allerta

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di mercoledì 28 gennaio 2026; Allerta meteo gialla domani in Campania; Allerta meteo gialla in Campania per domani, mercoledì 28 gennaio; Scuole chiuse 21 gennaio per maltempo e allerta meteo: ecco dove.

Maltempo in Campania anche domani: allerta meteo per pioggia e vento forteNon si placa il maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l'allerta meteo, già in vigore, fino alle ore 20 di domani, giovedì 29 gennaio ... fanpage.it

Forti piogge in Campania, prorogata allerta gialla fino a domaniE' vigore in Campania sull'intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. (ANSA) ... ansa.it

Resta in vigore su gran parte della #Campania l’allerta meteo di livello Giallo per piogge, temporali, vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando precipitazioni localmente intense, anche se al momento non si registrano interventi della Prote facebook

A causa del protrarsi dell’allerta meteo “Rossa”, si comunica che sono sospese tutte le attività didattiche di Ateneo anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. x.com