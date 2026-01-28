Alle Olimpiadi tutti gli atleti avranno in mano lo stesso smartphone | costo e modello

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tutti gli atleti riceveranno lo stesso smartphone come parte del kit di benvenuto. Il modello e il costo sono stabiliti e uguali per tutti, senza eccezioni. Questa scelta mira a garantire trasparenza e uniformità durante la manifestazione.

Come ogni Olimpiade, anche per Milano - Cortina gli atleti avranno uno smartphone tra il kit previsto con la partecipazione. Lo sponsor è Samsung: il telefono scelto è stato il Galaxy Z Flip7 in versione olimpica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ecco un elenco degli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi invernali 2026.

