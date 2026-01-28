Allarme topi in zona ferrovia | Ce li ritroviamo fin dentro casa

Da mesi residenti e negozianti della zona Mare Nord di Cattolica vivono con il timore dei topi che scorrazzano lungo la scarpata ferroviaria. Ora il problema si sta estendendo, perché i roditori si sono spinti fino dentro le case. La situazione preoccupa sempre di più, e i cittadini chiedono interventi immediati.

Topi lungo la scarpata ferroviaria e una situazione che da mesi preoccupa residenti e attività della zona Mare Nord di Cattolica. La segnalazione arriva dal comitato di quartiere, che denuncia una presenza costante di roditori in un’area interna alla città, alle spalle della tipografia Caldari, lungo la linea ferroviaria. Un problema che secondo i cittadini, sarebbe legato alla mancata pulizia della scarpata e che si trascina da oltre un anno. "Abbiamo un problema grosso con i topi, ci sono tante persone che se li ritrovano dentro casa, per non parlare poi dei ristoranti che si trovano in quella zona – spiegano dal comitato Mare Nord –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

