All' altezza dell' arte | collettiva per i 20 anni di Comunicamente

La mostra per i 20 anni di Comunicamente apre ufficialmente i battenti. La collezione di Richi, curata da Simona Pinelli, sarà visitabile dal 6 al 22 febbraio 2026. L’inaugurazione si svolgerà sabato 7 febbraio alle undici del mattino. Gli appassionati e i curiosi potranno scoprire le opere di Richi e immergersi nel mondo dell’arte contemporanea.

All’altezza dell'arte. La collezione di Richi a cura di Simona Pinelli: dal 6 al 22 febbraio 2026 con inaugurazione sabato 7 febbraio alle ore 11.00. ComunicaMente abita i sotterranei della Centrale Re-Use With Love con la mostra “All’altezza dell’arte”. La collezione di Richi, curata da Simona Pinelli, primo evento speciale per i 20 anni di ComunicaMente. Nella Galleria Segreta della Centrale – la White Gallery – si articola la collezione privata che Riccardo, collezionista dalla nascita e dodicenne nel 2014, decise di presentare al pubblico per la prima e (finora) unica volta a partire dall'idea che tutte e tutti sono all’altezza dell’arte, in particolare dell’arte contemporanea.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Comunicamente 20 anni La collettiva “Riflessi d’arte” del Cenacolo degli Artisti Aretini omaggia i primi 25 anni di attività dell’associazione La collettiva “Riflessi d’arte” del Cenacolo degli Artisti Aretini, in corso fino al 6 gennaio 2026, si svolge nel Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo. Al Palazzetto dell'Arte c'è la collettiva ‘Habibi’ Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Comunicamente 20 anni Argomenti discussi: Parigi con i bambini: i consigli per organizzare un weekend tra arte e gioco; Il Novecento è classico!, parola di Matteo Salamon; OccuBAUsandretto, condividere l’esperienza dell’arte a fianco del proprio cane; Sagrada Família: verso il completamento della Torre di Gesù Cristo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.