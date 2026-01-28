All' alba si alza il Mose Rischio di alte maree fino al weekend

Questa mattina il Mose si alza di nuovo, proteggendo Venezia da alte maree che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Dopo un gennaio abbastanza tranquillo, con le barriere abbassate per motivi di manutenzione, ora le paratoie si riattivano per evitare allagamenti. Le previsioni indicano un rischio di maree alte fino al weekend, quindi i residenti e i turisti devono prepararsi a eventuali disagi.

