Alla libreria Ubik Alterocca di Terni la presentazione di Nel corpo di me

Venerdì 30 gennaio alle ore 18,00 la libreria Ubik Alterocca in Corso Cornelio Tacito 1618 a Terni, ospiterà la presentazione del libro NEL CORPO DI ME di Aurora Piaggesi. Un racconto che unisce realismo e visione, corpo e metafora, per interrogarsi su cosa significhi davvero “dare la vita” e su quanto siamo disposti a comprendere ciò che sfugge alla logica. L’incontro sarà moderato dall’attrice Graziana Allegra che curerà anche le letture. Interviene la Psicologa e Psicoterapeuta Alessandra Testi. Come è possibile che Silvia, la donna con la quale Giada ha condiviso solo poche settimane di passione e che non riesce a dimenticare, si scopra improvvisamente incinta, senza mai essere stata con un uomo in tutta la sua vita? Tutto ha inizio durante un misterioso incidente nautico che vede entrambe coinvolte e, da quel momento, le vite delle due donne tornano loro malgrado a intrecciarsi, portandole a mettere in discussione ciò che le aveva un tempo allontanate.🔗 Leggi su Ternitoday.it

