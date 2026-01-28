alfonso signorini chiede un risarcimento a fabrizio corona dopo falsissimo

L’ultima puntata di Falsissimo ha riacceso lo scontro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Signorini ha deciso di chiedere un risarcimento al collega, accusandolo di aver violato le istruzioni del giudice durante la trasmissione. La questione si fa sempre più complicata, con le parti che si accusano a vicenda di comportamenti inappropriati.

L'ultima puntata di Falsissimo riaccende lo scontro legale: dopo le presunte violazioni dell'ingiunzione del giudice, Alfonso Signorini chiede un risarcimento a Fabrizio Corona. La settimana si è aperta con una vittoria di Alfonso Signorini su Fabrizio Corona. Lunedì, infatti, il giudice Roberto Pertile ha accolto l'esposto presentato dagli avvocati del conduttore, intimando a Corona di rimuovere da tutte le piattaforme i video in cui parlava di Signorini e vietandone qualsiasi futura pubblicazione. Ora l'avvocato del conduttore del Grande Fratello ha presentato una domanda di risarcimento, e vediamo su che basi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

