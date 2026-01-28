Alexander Zverev punge Alcaraz e Sinner | Guadagnano 50 milioni di dollari l’anno non tutti possono saltare i tornei

Alexander Zverev non le manda a dire. In vista della semifinale contro Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026, il tedesco si lascia andare a una battuta tagliente: “Guadagnano 50 milioni di dollari l’anno, non tutti possono saltare i tornei”. La frase sembra puntare il dito contro chi, come Alcaraz e Sinner, ha meno possibilità di fare scelte di questo tipo, e ribadisce la sua determinazione a non mollare.

Alexander Zverev affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tedesco (n.3 del mondo) ha battuto nei quarti l’americano Learner Tien in quattro set, mettendo in mostra una grande solidità mentale. Un ottimo tennis quello espresso dal teutonico, bravo soprattutto a leggere le situazioni più importanti del confronto, facendo leva sul suo servizio. In conferenza stampa, tra i tanti temi trattati, vi è stato anche quello del calendario e Zverev ha lanciato una frecciatina a Carlitos e a Jannik Sinner. La questione è che si è fatto presente come i giocatori, per prevenire gli infortuni, possano comunque scegliere a quale torneo prendere parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.

Alexander Zverev ha recentemente commentato il patrimonio di Jannik Sinner, sottolineando che con 50 milioni all’anno si può considerare un atleta di successo.

