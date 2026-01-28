Alex Vinatzer ha concluso la sua gara di Schladming con un settimo posto nello slalom, un risultato che lo avvicina alle Olimpiadi. Dopo aver salito di un sottogruppo, il giovane sciatore ha migliorato il suo pettorale e ora punta a confermarsi nelle prossime gare della Coppa del Mondo. La prova sulla pista Planai si è svolta in notturna, attirando l’attenzione degli appassionati italiani.

Alex Vinatzer ha conquistato un pregevole settimo posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Planai in notturno. L’altoatesino ha gareggiato con molto intelligenza in una delle gare più prestigiose per quanto riguarda questa disciplina: ha preferito non attaccare in maniera spregiudicata e ha scelto di sciare con grande accortezza, chiudendo la prima manche al 16mo posto e poi rendendosi protagonista di una bella rimonta nella seconda parte di gara. L’azzurro sapeva benissimo che aveva bisogno di un risultato di spessore per rientrare nella top-15 della WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare della disciplina: il nostro portacolori stazionava al 16mo posto prima della gara odierna, ma è riuscito a superare il francese Victor Muffat-Jeandet e ora si trova in 15ma piazza con 201 punti (contro i 196 del transalpino, che non è stato nemmeno convocato per i Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer completa la missione, sale di un sottogruppo e migliora il pettorale per le Olimpiadi: la WCSL List

Alex Vinatzer, atleta italiano di slalom, potrebbe avere un pettorale superiore al 15 alle Olimpiadi invernali.

Alex Vinatzer si avvicina al primo sottogruppo di gigante con grande entusiasmo, mentre la World Entry List dopo Val d’Isère evidenzia i progressi dell’atleta.

