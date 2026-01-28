Alex de Minaur non riesce a superare il turno ai quarti di finale degli Australian Open. L’australiano, numero 6 del mondo e favorito di casa, si arrende a Carlos Alcaraz, che domina il match con una prestazione di livello eccezionale. De Minaur riconosce la forza dell’avversario e ammette che anche Sinner e Alcaraz stanno facendo cose su cui lui deve riflettere. La vittoria di Alcaraz segna un altro passo avanti nel torneo, lasciando delusi i tifosi di Melbourne.

Niente da fare per Alex de Minaur. L’australiano, numero 6 del mondo e grande speranza del pubblico di Melbourne, si è fermato ancora una volta ai quarti di finale degli Australian Open, travolto dalla forza e dalla qualità di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, leader del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 in 2 ore e 18 minuti, al termine di una partita che ha mostrato chiaramente il divario emerso dopo un primo set combattuto. Nel parziale iniziale de Minaur ha lottato con coraggio, riuscendo per due volte a recuperare un break di svantaggio e restando agganciato al match fino agli ultimi game. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex de Minaur ammette: “Alcaraz sta esprimendo un livello eccezionale, lui e Sinner fanno cose su cui io devo riflettere”

Alex de Minaur si presenta carico e determinato, parlando delle sfide per affrontare i big come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Alex de Minaur si avvicina ai livelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, lavorando intensamente durante la pausa invernale.

Australian Open 2026, de Minaur: Avrei voluto fare di più, mi sento sgonfiato; Ferrero ammette: Fatico a guardar giocare Alcaraz, ma spero che continui così.

