Alessia Berardi dirigerà l’area Global Macroeconomics di Amundi

Amundi ha annunciato oggi la nomina di Alessia Berardi a responsabile dell’area Global Macroeconomics. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sui mercati, e Berardi guiderà le analisi economiche e le strategie di investimento dell’istituto. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide di un’economia in continua evoluzione.

Amundi, primo asset manager europeo e tra i principali operatori globali nel settore del risparmio gestito, nomina Alessia Berardi a Head of Global Macroeconomics presso l’Amundi Investment Institute. Alla manager italiana la responsabilità di supervisionare i temi macroeconomici dei mercati sviluppati ed emergenti, mantenendo anche la guida strategica per i mercati emergenti. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Tra rincari e riciclo: cosa dicono i numeri di Cittadinanzattiva sui.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Almundi Global Rodolfo Errore dirigerà il mercato di Azimut Capital Solutions per l’area Emea Rodolfo Errore è stato nominato Head of Emea di Azimut Capital Solutions, la nuova divisione del gruppo Azimut dedicata ai fondi di private debt per investitori istituzionali e family office nell'area Europa, Medio Oriente e Africa. Francesca Agostino dirigerà l’area finanziaria di Allianz Trade in Italia e Regione Mmea Francesca Agostino assume il ruolo di Chief Financial Officer di Allianz Trade per Italia e Regione Mmea a partire dal 1° febbraio 2026, sostituendo Jean Claus. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Almundi Global Poltrone/ Amundi nomina Alessia Berardi nuova Head of Global Macroeconomics di Amundi Investment InstituteAlessia supervisiona la macroeconomia globale - i temi macroeconomici dei mercati sviluppati ed emergenti - e mantiene la responsabilità della strategia ... affaritaliani.it Amundi, nuovo incarico per Alessia BerardiDal 2013 a capo della divisione Ricerca, Alessia Berardi è stata nominata Head of Global Macroeconomics di Amundi Investment Institute. businesspeople.it Amundi, primo asset manager europeo e tra i principali operatori globali nel settore del risparmio gestito, ha annunciato la nomina di Alessia Berardi a Head of Global Macroeconomics presso l’Amundi Investment Institute. In questa nuova posizione, Alessia a - facebook.com facebook

