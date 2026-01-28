Alan Moore e l’orrore cosmico | Neonomicon

Alan Moore torna a far parlare di sé con un nuovo lavoro che esplora l’orrore cosmico. Questa volta, l’autore britannico si immerge in un mondo oscuro e inquietante, portando i lettori in un viaggio che mette alla prova i limiti della percezione. La sua capacità di creare storie profonde e sorprendenti non si ferma, anche quando affronta temi più spaventosi e complessi.

Che Alan Moore sia un’autorità del fumetto a livello mondiale non c’è alcun dubbio, grazie a uno stile riconoscibile e ben definito e la capacità di spaziare e dedicarsi a molteplici generi fornendo sempre prospettive e letture uniche, il più delle volte stratificate su più piani. Se opere del calibro di Watchmen, V per Vendetta e The Killing Joke l’hanno reso noto al pubblico mainstream, con innovazioni e riletture del genere supereroistico rimaste ancora oggi attuali, non sono da trascurare anche altre opere che esplorano generi nuovi. Proprio tra quest’ultime rientra Neonomicon, pubblicato recentemente da Panini comics nel formato economico pocket, dove Alan Moore omaggia ed esplora in modo unico l’orrore cosmico Lovecraftiano con sviluppi tanto crudi quanto originali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

