Al via il primo corso per estricatori | cos’è e come funziona

Sabato 31 gennaio, all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, si terrà il primo corso dedicato agli estricatori di auto da corsa. La Specialist Motorsport Academy apre le sue porte per insegnare come si estrae e si lavora sulle vetture da competizione. L’evento si svolge nella nuova sede della scuola, e molti tecnici e appassionati sono già pronti a partecipare per imparare le tecniche di base e le procedure più avanzate.

Sabato 31 gennaio, all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga (Campagnano di Roma), nella nuova sede della Specialist Motorsport Academy, scatterà il primo corso dedicato all'estricazione da autovetture da competizione. Rivolto a medici e paramedici, sarà guidato dai dottori Francesco Maria Petrucci e Marco Perrone, insieme al paramedico Massimiliano Girgenti. Una ventina di partecipanti inizieranno con una lezione teorica online mercoledì 28 gennaio, preparatoria all'incontro pratico. Sul circuito, divisi in squadre, proveranno a rimuovere il pilota dall'abitacolo di monoposto e Gran Turismo. La vettura-laboratorio utilizzata per le prove è stata creata da ACI Sport con Sparco: per replicare un ribaltamento laterale potrà ruotare di 90°.

