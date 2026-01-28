Al Teatro Verdi di Pisa si prepara una doppia serata di grande festa. La commedia di Natalia Ginzburg, con Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia, torna in scena dopo il successo di tutto esaurito in Italia. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, il palco si anima di risate e applausi, portando in Toscana l’energia che ha già fatto impazzire il pubblico altrove.

Il fenomeno del tutto esaurito che sta conquistando l’Italia arriva in Toscana: l’acclamata commedia di Natalia Ginzburg con Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia fa tappa al Teatro Verdi di Pisa sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. "Ti ho sposato per allegria", brillante produzione targata Teatro Quirino e Teatro Menotti, sta registrando, esattamente come la scorsa stagione, un successo memorabile. Marianella Bargilli, nel ruolo di Giuliana, ci racconta le emozioni e le sfumature di uno spettacolo che continua a affascinare e travolgere il pubblico. ‘Ti ho sposato per allegria’ continua a registrare il tutto esaurito: secondo lei, qual è il segreto di tutto questo successo? "Nel teatro ci sono quelle che io chiamo alchimie, date dal titolo, dal progetto, dagli attori e dalla regia; è un mix di ingredienti che creano quest’alchimia per cui diventiamo totalmente irresistibili" Giuliana è un personaggio complesso, ironico ma al tempo stesso molto fragile: come si è avvicinata a questo ruolo e cosa le ha lasciato? "Giuliana un po’ mi somiglia: è uno spirito libero, è l’emblema della libertà, e in questo mi assomiglia decisamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Verdi l’Allegria dei record

Approfondimenti su Teatro Verdi

Toni Servillo ha registrato un record di presenze al Teatro Verdi di Padova durante la sua unica performance con

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

I Colori del Natale | Canzone di Natale per bambini

Ultime notizie su Teatro Verdi

Argomenti discussi: Al Verdi l’Allegria dei record; Teatro, Marianella Bargilli arriva in Toscana con il fenomeno tutto esaurito che sta conquistando l'Italia; Quindici carri, la madrina Samira Lui e tanta allegria: Santarcangelo in festa per il carnevale; Che show i 100 cavalieri in corteo a Pesaro: cani e gatti conquistano la piazza.

Al Verdi l’Allegria dei recordIl fenomeno del tutto esaurito che sta conquistando l’Italia arriva in Toscana: l’acclamata commedia di Natalia Ginzburg con Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia fa tappa al Teatro Verdi di Pisa ... lanazione.it

’Don Quixote’ al Verdi. Il Balletto di Siena in scenaA passo di danza le avventure cavalleresche tratte dal romanzo di de Cervantes. I tre atti dello spettacolo presentano allegria, sogno e narrazione fantasiosa. Signore e signori ecco a voi ... lanazione.it

Bilancio delle iniziative natalizie a Marcialla: musica e solidarietà hanno messo in moto un’intera comunità. Le iniziative della storica Filarmonica "Giuseppe Verdi", diretta da Adriano Scoccati. Concerti e carovane musicali per regalare allegria agli an - facebook.com facebook