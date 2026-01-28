Al Telegraph il racconto dei tifosi del Chelsea aggrediti a Napoli | Erano in trenta ci hanno colpiti con i cacciavite

Due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti a Napoli, nei pressi di Santa Maria La Nova, la sera prima della partita. Aadam e Marcus erano in circa trenta ultras napoletani, che li hanno attaccati con i cacciavite. I due inglesi sono riusciti a scappare, ma l’episodio ha fatto inevitabilmente salire la tensione tra le due tifoserie.

Si chiamano Aadam e Marcus e sono i due tifosi vittima di aggressione da parte di alcuni ultras del Napoli nei pressi di Santa Maria La Nova ieri sera alla vigilia di Napoli-Chelsea. Il primo è stato colpito con un cacciavite ad un gluteo; il secondo non è stato colpito ma è stato testimone dei fatti. Aadam e Marcus hanno raccontato al Telegraph la loro disavventura. Il racconto dell’aggressione secondo il Telegraph. “ I due facevano parte di un gruppo di sette tifosi del Chelsea aggrediti martedì sera in una strada laterale a circa 10 minuti dal porto di Napoli. Marcus è stato accoltellato a una gamba mentre lui e i suoi amici cercavano di fuggire, mentre a un altro tifoso del Chelsea del gruppo è stato squarciato il cappotto da un oggetto appuntito”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I tifosi del Chelsea sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti ieri in piazza Santa Maria La Nova a Napoli.

Un giovane di 22 anni, arrivato a Napoli per seguire la partita del Chelsea, è stato colpito con un coltello in pieno centro.

