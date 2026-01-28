Al Teatro Madrearte Le Preziose Ridicole di Molière con la regia di Meola

Al Teatro Madrearte di Villaricca, dal 30 gennaio al 1 febbraio, va in scena “Le Preziose Ridicole” di Molière. La compagnia Teatrogene, composta dagli allievi del teatro, porta sul palco lo spettacolo diretto da Giovanni Meola.

Al Teatro Madrearte di Villaricca, dal 30 gennaio al 1 febbraio, va in scena “Le Preziose Ridicole” di Molière, affidato alla compagnia Teatrogene, composta dagli allievi del teatro Madrearte e diretta da Giovanni Meola. «Cosa succede - si chiedono gli artefici del progetto - quando una compagnia giovane decide di mettere su uno spettacolo ma non ha tutti i soldini necessari per farlo con tutti i crismi? Si arrangia». Ed è proprio da questa necessità che prende forma lo spettacolo. Gli attori si confrontano con questo atto unico di Molière (il primo da lui scritto e rappresentato dopo il rientro a Parigi, a metà Seicento) in un gioco dichiarato di teatro nel teatro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli si svolge il terzo appuntamento della VI edizione di Cinemagma, la rassegna dedicata ai film indipendenti selezionati da Giuseppe Borrone.

