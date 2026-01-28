Al Teatro Madrearte Le Preziose Ridicole di Molière con la regia di Meola

Al Teatro Madrearte di Villaricca, dal 30 gennaio al 1 febbraio, va in scena “Le Preziose Ridicole” di Molière. La compagnia Teatrogene, formata dagli allievi del teatro, porta in scena questa commedia classica, diretta da Giovanni Meola. La rappresentazione ha già attirato numerosi spettatori e promette di regalare un sorriso.

VILLARICCA (NA) – Al Teatro Madrearte di Villaricca, dal 30 gennaio al 1 febbraio, va in scena “Le Preziose Ridicole” di Molière, affidato alla compagnia Teatrogene, composta dagli allievi del teatro Madrearte e diretta da Giovanni Meola. Un testo scritto oltre tre secoli e mezzo fa torna a interrogare il presente con uno sguardo ironico e impietoso sulla società, rivelandosi sorprendentemente attuale grazie alla forza di una scrittura senza tempo e alla vitalità di una giovane compagnia che ne raccoglie la sfida con intelligenza e consapevolezza. «Cosa succede – si chiedono gli artefici del progetto – quando una compagnia giovane decide di mettere su uno spettacolo ma non ha tutti i soldini necessari per farlo con tutti i crismi? Si arrangia». 🔗 Leggi su Primacampania.it

