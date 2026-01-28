Al Bambino Gesù un innovativo intervento in HD per riparare una valvola del cuore

Al Bambino Gesù di Roma è stato eseguito un intervento innovativo sulla valvola mitrale del cuore. I chirurghi hanno utilizzato una tecnica mininvasiva con telecamera 3D ad alta definizione, evitando grandi incisioni. È un’operazione che permette di riparare la valvola senza aprire completamente il torace, riducendo i tempi di recupero e i rischi per il paziente. La tecnologia avanzata ha reso possibile un intervento più preciso e meno invasivo rispetto alle modalità tradizionali.

È stata una ragazza di 17 anni la prima paziente del'ospedale pediatrico a beneficiare di questa procedura mininvasiva in HD È l'innovativo intervento realizzato per la prima volta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù da un'équipe multidisciplinare guidata dai cardiochirurghi dell'Unità di Cardiochirurgia diretta dal professor Lorenzo Galletti. L'intervento, spiegano dall'ospedale, rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo delle tecniche mininvasive in età pediatrica, un ambito in cui l'endoscopia cardiaca, già ampiamente diffusa tra gli adulti, è ancora poco utilizzata. Questa tecnica, spiegano dal Bambino Gesù, permette di effettuare interventi a cuore aperto attraverso incisioni di pochi centimetri grazie all'impiego di strumenti miniaturizzati e videocamere ad alta definizione che restituiscono immagini tridimensionali estremamente dettagliate.

