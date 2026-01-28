Agroalimentare boom di nuove competenze | a Torino il summit Agrifoodskills

A Torino si tiene il summit Agrifoodskills organizzato da Confagricoltura con Università e Politecnico. L’obiettivo è rafforzare le competenze nel settore agroalimentare, puntando su innovazione e sostenibilità. Durante l’incontro si discutono le sfide e le opportunità per il futuro, coinvolgendo esperti e aziende del settore.

A Torino il meeting Agrifoodskills di Confagricoltura con Università e Politecnico: focus su competenze, innovazione e Forum 2050. A Torino si è svolto l'incontro annuale di Agrifoodskills, il network internazionale promosso da Confagricoltura e ospitato dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del capoluogo piemontese. Due giornate di confronto tra imprese, università e istituzioni per fare il punto sul primo anno di attività e definire le priorità per il 2026, con particolare attenzione al Forum 2050 e al consolidamento dell'Osservatorio Europeo sulle Nuove Competenze.

