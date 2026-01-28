Questa mattina il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è rivolto direttamente alla Regione Campania per chiedere più attenzione alle zone montane. Dopo aver incontrato l’Unione delle Comunità Montane, Lombardi ha fatto un appello all’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, affinché la Regione si impegni di più per sostenere le aree fragili delle zone interne. La richiesta nasce in risposta alla recente riclassificazione dei comuni montani decisa dal Governo, che Lombardi considera insufficiente per proteggere davvero queste zone. Ora

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito dell’incontro svoltosi questa mattina con l’Unione delle Comunità Montane della Campania, ha rivolto un appello all’assessore regionale campana all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per una rinnovata iniziativa di sostegno per le aree fragili delle zone interne modificando l’avviata riclassificazione dei “Comuni montani” da parte del Governo ai sensi della legge 1312025. Lombardi, riconoscendo l’impegno già profuso sul tema specifico dall’Assessore Serluca con il Presidente della Regione Campania Fico, ha sottolineato come nei territori montani il comparto primario contribuisca in misura preponderante alla formazione del reddito pro-capite dei residenti e, per questa ragione, le misure di sostegno delle aree montane di contrasto allo spopolamento e alla desertificazone agiscono di conseguenza anche a sostenere il permanere sul territorio dei lavoratori e degli addetti dell’agircoltura, della zootecnia, della forestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agricoltura delle aree montane, il presidente Lombardi auspica impegno dalla Regione

Approfondimenti su Benevento Aree Montane

Il rilancio delle aree montane italiane rappresenta un obiettivo importante per lo sviluppo territoriale.

La Regione Siciliana ha annunciato un nuovo piano da quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Benevento Aree Montane

Argomenti discussi: Abitare il futuro: a San Mauro Cilento firmato il Patto per le Aree Interne; Con-Tatto (VIDEO) - Nuovo Cilento, 50 anni di cooperazione ma è aperta la battaglia per il futuro delle aree interne; Maggiori contributi per le strade comunali | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Montagna, Campania contro i nuovi criteri: Penalizzano fino al 30% dei Comuni.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUSPICA UN RINNOVATO IMPEGNO DELLA REGIONE A FAVORE DELL’AGRICOLTURA DELLE AREE MONTANEIl Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito dell’incontro svoltosi questa mattina con l’Unione delle Comunità Montane della Campania, ha rivolto un appello all’assessore regio ... tvsette.net

Aree interne e Comuni montani, Lombardi sollecita la Regione: Agricoltura, sostegni mirati ai territori fragiliIl presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha rivolto un appello all’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca affinché si promuova una rinnovata iniziativa di sostegno ... ntr24.tv

ELISABETTA SANTOIANNI ALL GUIDA DELLA SESTA COMMISSIONE REGIONALE Agricoltura, aree interne, politiche giovanili e attività produttive al centro dell’agenda: «Collaborazione fattiva per il bene della Calabria» https://www.calabriainchieste.it/2026 - facebook.com facebook