Aggressioni agli autisti di bus verranno istituiti osservatori territoriali per individuare le aree critiche

Dopo l’ultimo episodio di aggressione agli autisti di bus, le autorità annunciano l’istituzione di osservatori territoriali. Questa mattina, durante un incontro in prefettura, rappresentanti sindacali e funzionari hanno deciso di monitorare le zone più a rischio per prevenire futuri incidenti. La misura mira a individuare le aree dove si verificano più spesso aggressioni, così da intervenire prima che la situazione degeneri. La svolta arriva dopo una serie di episodi che hanno messo in allarme il settore dei trasporti pubblici.

Osservatori territoriali per individuare le aree critiche. Questa è la novità più importante emersa dopo il confronto che si è tenuto oggi, mercoledì 28 gennaio, presso la prefettura di Roma con i rappresentanti sindacali del trasporto pubblico locale. La riunione del tavolo di monitoraggio, previsto dal protocollo di intesa per la promozione della sicurezza nel settore dei trasporti, è stato convocato dal prefetto di Roma dopo che lo scorso 22 gennaio un bus dell’Atac era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Le aggressioni nei confronti, in particolare, degli autisti del trasporto pubblico locale di Roma avvengono purtroppo con preoccupante frequenza.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Transport

La Lega Spi Cgil Valnerina ha convocato l’assemblea generale per fare il punto sull’anno trascorso e analizzare le sfide del territorio.

Gli autisti del trasporto pubblico di Udine stanno considerando uno sciopero a causa delle ripetute aggressioni e della crescente carenza di personale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Transport

Argomenti discussi: Minaccia un autista della Tua e gli agenti intervenuti a sedare la lite: arrestato; Aggressioni autisti bus, Giuseppina Gualtieri (Tper): Massima attenzione al fenomeno; Tper deve proteggere gli autisti dei bus; Terza aggressione ad autisti di autobus in una settimana nel Bolognese.

Roma: Azione, presto mozione per affrontare tema aggressioni ad autistiUna mozione per affrontare in modo strutturale il tema delle aggressioni agli autisti del trasporto pubblico locale verrà presentata ... agenzianova.com

Aggressioni e furti su bus e tram. FdI: Serve il daspo per i violenti. La maggioranza boccia la propostaDaspo anche per i passeggeri dei bus che aggrediscono gli autisti. Il consigliere Alessandro Draghi (FdI) ieri in commissione congiunta Mobilità e Legalità, visto il susseguirsi di aggressioni agli ... lanazione.it

LND PUGLIA, AGGRESSIONI AGLI ARBITRI: IL MONITO DI TISCI: «NON TOCCATELI, RISCHIATE LA GALERA» «Giù le mani dagli arbitri». Il monito arriva forte e chiaro da Vito Tisci, il governatore del calcio pugliese. E non si riferisce a critiche eccessive nei - facebook.com facebook

Chiedono soldi per la coda agli uffici immigrazione, aggressione alla Fortezza x.com