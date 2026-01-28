Aggressione shock alla nota politica armato di siringa | terrore in un istante

Un episodio di violenza si è verificato a Minneapolis durante un incontro pubblico con la deputata democratica Ilhan Omar. Un uomo si è avvicinato armato di siringa e ha spruzzato una sostanza sconosciuta contro di lei. L’aggressore è stato subito bloccato dagli agenti di sicurezza presenti sul posto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i presenti. La polizia sta indagando per capire le motivazioni e identificare l’autore dell’attacco.

Ancora violenza a Minneapolis, ma questa volta senza alcun collegamento con l' Ice. Durante un incontro pubblico, un uomo ha tentato di aggredire la deputata democratica Ilhan Omar, spruzzandole addosso una sostanza sconosciuta con una siringa prima di essere bloccato dagli agenti di sicurezza. L'episodio è avvenuto mentre Omar stava parlando davanti a circa 100 persone, in un contesto già segnato da forti tensioni politiche e sociali. L'uomo è stato fermato immediatamente e portato via tra lo sconcerto dei presenti. Pochi istanti prima dell'aggressione, la deputata aveva ribadito la sua posizione contro le politiche migratorie dell'amministrazione, chiedendo l' abolizione dell'Ice e le dimissioni della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem.

