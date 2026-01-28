Aggressione choc in metro palermitani accoltellati con un machete a Milano | Un incubo vivi per miracolo

Due palermitani sono stati accoltellati in metropolitana a Milano. Sono arrivati in città per visitare un amico, ma la loro giornata è finita in tragedia. Un ragazzo, senza apparente motivo, li ha inseguiti e poi ha usato un machete di 40 centimetri per colpirli. Entrambi sono rimasti feriti, uno in modo grave. Sono riusciti a salvarsi grazie alla fortuna e a un intervento tempestivo. La polizia ora cerca il giovane autore dell’aggressione.

L'inseguimento, poi l'attacco senza motivo: un quindicenne è stato arrestato dai carabinieri. Il racconto di una delle giovani vittime a PalermoToday: "Colpiti con un'arma lunga 40 centimetri. È stato terribile ma ringraziamo Dio se siamo ancora qui per raccontarlo, per riacquisire la sensibilità completa della gamba serviranno sei mesi" Erano andati a Milano per andare a trovare un amico che studia lì, ma il loro viaggio, arrivati in metro, si è trasformato in un incubo quando un ragazzino, apparentemente senza alcun motivo, ha iniziato a inseguirli con una roncola lunga 40 centimetri con cui li ha colpiti e feriti entrambi.

