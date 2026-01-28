Aggredita la deputata dem Ilhan Omar l’accusa di Trump | Si è fatta spruzzare il liquido addosso Piazza anti-Ice? Insurrezionalisti pagati e malati

Donald Trump torna a puntare il dito contro la deputata democratica Ilhan Omar. Questa volta l’accusa è di aver inscenato un’aggressione, dopo che sui social è circolato un video in cui si vede un uomo spruzzarle un liquido da una siringa. Omar ha spiegato di essere stata effettivamente aggredita, ma Trump ha subito rilanciato, insinuando che si tratti di una messa in scena. Intanto, sui social e in diverse piazze si continua a parlare di una presunta piazza anti-Ice, mentre l’ex presidente si scaglia contro insurrezional

Donald Trump accusa la deputata dem Ilhan Omar di aver ordito una finta aggressione, dopo la diffusione del video con un uomo che le spruzzo un liquido da una siringa. Il presidente accusa anche i manifestanti scesi in piazza contro l’Ice dopo le uccisioni di Alex Pretti e Renee Good: “Insurrezionalisti pagati e malati”. Aggredita la deputata dem Ilhan Omar. E’ stato identificato l’uomo che ha aggredito la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar durante un incontro pubblico, spruzzandole addosso una sostanza non ancora identificata. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, come ha confermato alla Cnn un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredita la deputata dem Ilhan Omar, l’accusa di Trump: “Si è fatta spruzzare il liquido addosso. Piazza anti-Ice? Insurrezionalisti pagati e malati” Approfondimenti su Ilhan Omar Spruzzata con una siringa mentre critica l’ICE a Minneapolis: chi è la deputata dem Ilhan Omar Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso. Minneapolis, aggredita deputata dem Omar. Trump: "Avrà organizzato tutto lei" Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ilhan Omar Argomenti discussi: Minneapolis, deputata dem aggredita a un comizio con una siringa. Dentro un liquido sconosciuto; Minneapolis, aggredita la deputata dem Ilhan Omar: identificato l'uomo; Minneapolis, la reazione di Trump all’aggressione della deputata dem Omar: L’avrà organizzata lei; Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo spruzza addosso alla deputata dem liquido con una siringa. Trump: Un'impostora. L'avrà organizzato lei. Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa. Trump: «Un'impostora»La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata aggredita durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido ... msn.com Minneapolis, aggredita con una siringa la deputata dem nel mirino di Trump: spruzzato un liquido sconosciutoLa deputata dem da tempo nel mirino di Trump, Ilhan Omar, aggredita a Minneapolis con una siringa: spruzzata una sostanza sconosciuta. lanotiziagiornale.it La deputata dem Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo le spruzza liquido con una siringa x.com La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira martedì sera durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.