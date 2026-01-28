La notizia che un gruppo di agenti dell’Ice arriverà in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato polemiche. Il ministro Piantedosi ha confermato in aula la presenza, generando tensioni tra chi teme rischi di sicurezza e chi vede nella presenza un normale controllo internazionale. La discussione continua, e intanto l’Italia si prepara all’evento olimpico.

Crescono le polemiche dopo la notizia che un gruppo di agenti dell’ICE sarà in Italia in occasione delle olimpiadi di Milano-Cortina. Il governo ha precisato che non saranno in strada. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Agenti Ice in Italia, alta tensione. Piantedosi riferisce in aula il 4 febbraio

Approfondimenti su Agenti ICE

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale.

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non risultano agenti dell’Ice presenti in Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Agenti Ice in Italia, alta tensione. Piantedosi riferisce in aula il 4 febbraio

Ultime notizie su Agenti ICE

Argomenti discussi: Cosa sappiamo sugli agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali in Italia; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Giochi olimpici Milano Cortina, così agiranno gli uomini dell’Ice in Italia; Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana prima conferma e poi fa retromarcia.

Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-CortinaIl governo chiarisce il ruolo dell’Hsi, ramo investigativo dell'agenzia Usa. Analisi e scambio di informazioni, una sala operativa al consolato e nessun potere di polizia. Piantedosi: Mai nelle nostr ... ilfoglio.it

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

Gli agenti americani dell’ICE saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: ormai è ufficiale. Cosa sappiamo https://shorturl.at/77boM facebook

Gli agenti dell'Ice "Non si vedranno mai in giro per le strade nel nostro Paese come a Minneapolis. Chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o malafede", così al Tg1 il ministro dell'Interno #Piantedosi sulle forze Usa a #Milan x.com