In Minnesota, gli agenti ICE hanno usato metodi che non sono stati ufficialmente approvati. Intanto, alcuni Stati democratici cercano di approvare leggi che permettano ai cittadini di portare in tribunale gli agenti federali se commettono violazioni dei diritti civili. La situazione si fa calda, con le autorità locali che cercano di limitare l’azione delle forze federali sul loro territorio.

Gli agenti ICE hanno utilizzato metodi “non ortodossi” in Minnesota. Diversi Stati democratici stanno promuovendo leggi che consentano ai cittadini di citare in giudizio gli agenti federali inviati nelle loro comunità per violazioni dei diritti civili. L’iniziativa ha guadagnato slancio tra le proteste contro le tattiche utilizzate dall’ICE durante la repressione dell’immigrazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Minneapolis e altrove. Il mese scorso l’Illinois è diventato il primo Stato ad approvare una legge di questo tipo. L’amministrazione Trump ha rapidamente intentato una causa per bloccarla. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Agenti ICE, gli stati democratici pensano a leggi speciali

Approfondimenti su Agenti ICE

Agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna.

Durante le Olimpiadi Invernali a Milano, l’His dell’Ice sarà operativo presso il consolato Usa, in via Principe Amedeo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Agenti ICE

Argomenti discussi: Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Il 58% degli americani è contro gli agenti Ice: Sono andati troppo oltre; Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice.

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti1 Quando è nato il Department of Homeland Security? Il ministero della Sicurezza Interna fu creato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, raggruppando 22 agenzie federali. L’Ice è una di queste. corriere.it

A sparare e a uccidere Alex Pretti a Minneapolis sono stati due agenti, e non uno, come si pensava inizialmente: è il primo risultato di un'indagine preliminare su quanto successo a Minneapolis, che smentisce ancora le tesi dell'amministrazione Trump x.com

A sparare e a uccidere Alex Pretti a Minneapolis sono stati due agenti, e non uno, come si pensava inizialmente: è il primo risultato di un'indagine preliminare su quanto successo a Minneapolis, che smentisce ancora le tesi dell'amministrazione Trump - facebook.com facebook