Da settimane, il governo cerca di spingere sulla legge sulla legittima difesa, ma ora si trova sotto pressione. Agenti e carabinieri chiedono risposte rapide, mentre i pm intensificano le indagini. La premier Meloni aveva pensato di inserire la questione nel «pacchetto sicurezza», ma il dibattito in Parlamento rischia di allungarsi troppo. La situazione resta calda e ancora tutta da definire.

La prima idea di Giorgia Meloni era di affidare la svolta sulla legittima difesa al disegno di legge del «pacchetto sicurezza» destinato inevitabilmente ad affrontare i tempi lunghi dei dibattiti parlamentari. Ma di fronte a episodi continui di uomini delle forze dell'ordine finiti sotto inchiesta per avere fatto uso delle armi in servizio la premier Meloni si è convinta della necessità di un intervento urgente per la loro tutela. Così nei giorni scorsi, secondo quanto risulta al Giornale, è stata avviato un dialogo con la Presidenza della Repubblica per verificare la possibilità di un intervento immediato: per capire, cioè, se anche Sergio Mattarella sia convinto che esistano i presupposti d'urgenza per emanare un decreto legge, che con la firma del capo dello Stato entrerebbe subito in vigore in attesa della conversione parlamentare.

Agenti e carabinieri sotto il tiro dei pm. Pressing sul Colle sulla legittima difesa

