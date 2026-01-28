Agenti e carabinieri sotto il tiro dei pm Pressing sul Colle sulla legittima difesa
Da settimane, il governo cerca di spingere sulla legge sulla legittima difesa, ma ora si trova sotto pressione. Agenti e carabinieri chiedono risposte rapide, mentre i pm intensificano le indagini. La premier Meloni aveva pensato di inserire la questione nel «pacchetto sicurezza», ma il dibattito in Parlamento rischia di allungarsi troppo. La situazione resta calda e ancora tutta da definire.
La prima idea di Giorgia Meloni era di affidare la svolta sulla legittima difesa al disegno di legge del «pacchetto sicurezza» destinato inevitabilmente ad affrontare i tempi lunghi dei dibattiti parlamentari. Ma di fronte a episodi continui di uomini delle forze dell'ordine finiti sotto inchiesta per avere fatto uso delle armi in servizio la premier Meloni si è convinta della necessità di un intervento urgente per la loro tutela. Così nei giorni scorsi, secondo quanto risulta al Giornale, è stata avviato un dialogo con la Presidenza della Repubblica per verificare la possibilità di un intervento immediato: per capire, cioè, se anche Sergio Mattarella sia convinto che esistano i presupposti d'urgenza per emanare un decreto legge, che con la firma del capo dello Stato entrerebbe subito in vigore in attesa della conversione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il video
Agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna.
Per il pm è stata legittima difesa. Jonathan non è tra gli indagati
In un episodio avvenuto a La Spezia, un diciottenne egiziano è stato pugnalato da un diciannovenne marocchino durante una lite in classe.
