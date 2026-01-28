Agenti dell’Ice provano a fare irruzione nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis e vengono fermati dai funzionari

Gli agenti dell’Ice hanno tentato di entrare nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis, ma sono stati fermati dai funzionari locali. Il Ministero degli Esteri dell’Ecuador ha subito denunciato l’episodio, che si inserisce in un clima di tensione tra i due Paesi. La vicenda ha acceso un’altra polemica sulla gestione delle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti e sui rischi di escalation diplomatiche.

Il Ministero degli Esteri dell’Ecuador ha denunciato un tentativo di incursione di un funzionario dell’immigrazione statunitense nel suo consolato a Minneapolis, nel contesto delle tensioni legate ai raid ordinati dall’amministrazione Trump. Il governo di Daniel Noboa, uno dei più stretti alleati di Washington in America Latina, ha inviato una nota di protesta all’ambasciata statunitense a Quito in merito all’incidente. I funzionari del consolato “hanno impedito all’agente dell’Ice di entrare” martedì mattina per proteggere “gli ecuadoriani che si trovavano nel consolato in quel momento”, ha affermato il dicastero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agenti dell’Ice provano a fare irruzione nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis e vengono fermati dai funzionari Approfondimenti su Ecuador Minneapolis Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti A Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni. Minneapolis, uomo ucciso dagli agenti dell'Ice. Il sindaco: "State dalla parte dell'America" A Minneapolis, un uomo di 51 anni è stato ucciso dagli agenti dell'ICE durante un'operazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ecuador Minneapolis Argomenti discussi: Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Tutto quello che si sa sugli agenti Ice in Italia: ci saranno, ma non sulle strade; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Gli agenti dell’Ice trasformati nella polizia politica di Trump contro stranieri e radical chic. Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-CortinaIl governo chiarisce il ruolo dell’Hsi, ramo investigativo dell'agenzia Usa. Analisi e scambio di informazioni, una sala operativa al consolato e nessun potere di polizia. Piantedosi: Mai nelle nostr ... ilfoglio.it Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it Mentre i corsi universitari provano a formare futuri “agenti del cambiamento”, invitando le nuove generazioni a rompere barriere culturali e sociali e a interrogarsi, per esempio, sull’immenso trauma di un bambino migrante che attraversa il mare su una barca, i - facebook.com facebook Il Questore accoglie i nuovi agenti in prova al Commissariato di Faenza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.