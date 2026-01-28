Il sindaco Giuseppe Sala si lamenta di sentirsi poco tutelato dal ministro Piantedosi, mentre gli agenti dell’Ice sono in città per i Giochi. Il centrosinistra protesta in Consiglio regionale, sventolando lo striscione

Il "non mi sento tutelato dal ministro Piantedosi" del sindaco Giuseppe Sala. L’"ICE out" sventolato in Consiglio regionale dalle opposizioni di centrosinistra, pronte ad organizzare manifestazioni di protesta. Sul versante opposto, le parole di Attilio Fontana, presidente leghista della Regione Lombardia, che, invece, esprime "massima fiducia" nei confronti del ministro dell’Interno. Queste le reazioni una volta arrivata la conferma che gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno a Milano durante le Olimpiadi Invernali. Una conferma arrivata ieri dalla stessa Agenzia federale statunitense: "Durante le Olimpiadi, l’ICE Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali" si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenti dell’Ice in città per i Giochi. Sala e il centrosinistra protestano. Fontana: io ho fiducia in Piantedosi

Gli agenti dell’Ice in città hanno suscitato diverse reazioni politiche.

Il ministro Piantedosi smentisce ufficialmente la presenza di agenti ICE a Milano durante le Olimpiadi, dopo le accuse del sindaco Sala.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

