Affari Tuoi Stefano De Martino chiede scusa al suo hater | cos’ha fatto Herbert

Stefano De Martino ha deciso di fare un passo in avanti e chiedere scusa a un utente che aveva criticato il suo modo di fare. Durante la trasmissione, ha incontrato una coppia in attesa di una bambina e si è lasciato coinvolgere da questa situazione, dimostrando un lato più umano e diretto. La scena ha preso tutti di sorpresa, mentre lui ha spiegato di aver agito d’istinto e di voler rimediare.

Stefano De Martino ha accolto in studio una coppia molto affiatata, composta da Daniela e Luca. I due attendono una bambina e, ovviamente, sono in una fase della vita colma di progetti e spese. Affari Tuoi non è dunque solo un gioco ma molto di più. Rappresenta la chance di garantirsi un po' di sicurezza in più. Uno spettacolo che però non piace a tutti e così si torna a parlare del ben noto hater dello show. De Martino chiede scusa. Herbert Ballerina è tornato a essere una presenza fissa nello studio di Affari Tuoi. La sua assenza, chiaramente per motivi strettamente personali, non è stata spiegata.

