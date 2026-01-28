Affari tuoi il sospetto su Herbert Ballerina | Una montatura

La puntata di mercoledì di Affari tuoi sta facendo discutere. Gli spettatori sono convinti che ci sia qualcosa di strano dietro al coinvolgimento di Herbert Ballerina e ai 300.000 euro in palio. Molti credono che si tratti di una montatura e sui social si scatenano le teorie complottiste. La trasmissione va avanti, ma i sospetti aumentano.

"Terza sera di fila con i 300.000 euro fino alla fine, la farsa continua". Complottisti scatenati per la puntata di mercoledì di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ce l'hanno con la concorrente, la pacchista della Liguria Daniela accompagnata in studio dal marito, ovviamente con gli autori. E addirittura con il padrone di casa, De Martino, e la sua spalla comica, il disturbatore Herbert Ballerina, rientrato da poco in trasmissione dopo una lunga, misteriosa assenza. Alla fine, Daniela arriva con il pacco blu da 0 euro e i 300mila euro, pacco che più rosso non si potrebbe.

