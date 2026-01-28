Affari tuoi Daniela e l' insulto finale | La cosa puzza

Durante la puntata di Affari tuoi di mercoledì sera, Daniela, una concorrente della Liguria, ha lasciato il pubblico senza parole con un commento pungente. Mentre il conduttore le augurava buona fortuna, lei ha risposto con un sorriso sarcastico, dicendo che “la cosa puzza”. La scena ha fatto discutere sui social, e molti telespettatori hanno commentato che l’atteggiamento di Daniela non è stato certo gentile. La concorrente, accompagnata dal marito in studio, si è distinta per un atteggiamento poco diplomatico, che ha attirato

"Sì ma fare un sorriso almeno quando dicono “buona fortuna” la concorrente no eh". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, non sembrano avere in grande simpatia Daniela, la pacchista della Liguria concorrente della puntata andata in onda mercoledì sera, in studio con il marito. La coppietta arriva alla fine con un pacco blu da 0 euro e quello rosso da 300mila euro. I due estremi consentono al Dottore una offerta al ribasso, da 75mila euro. E Daniela, alla fine, accetta e festeggia per la bella somma portata a casa. Non sia mai: nel frattempo, infatti, si sono già scatenati i commenti degli utenti che su X seguono in tempo reale la trasmissione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

