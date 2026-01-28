AEW | MJF tira in ballo il matrimonio fallito di Andrade con Charlotte

Durante la conferenza stampa di oggi, MJF ha preso di mira Andrade, parlando del suo matrimonio fallito con Charlotte. La discussione tra i due è diventata subito accesa, con battute che hanno toccato anche questioni private. Andrade ha risposto, mantenendo la calma, ma il clima si è fatto teso, mentre entrambi i wrestler si preparano alla prossima sfida per il titolo mondiale AEW.

Lo scambio di battute tra il campione del mondo AEW e lo sfidante messicano è degenerato rapidamente, tirando in ballo matrimoni e divorzi Andrade punta al titolo mondiale AEW. Il 24 gennaio 2026, l’account ufficiale della AEW ha pubblicato un filmato da AEW Collision in cui Andrade El Idolo ha dichiarato apertamente le sue intenzioni: vuole l’ AEW World Championship. Il tweet della federazione inquadrava la situazione in modo chiaro: “@AndradeElIdolo rende cristalline le sue intenzioni: vuole l’AEW World Championship. Sul suo cammino? L’ex campione @swerveconfident!” La risposta sprezzante di MJF. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: MJF tira in ballo il matrimonio fallito di Andrade con Charlotte Approfondimenti su Andrade Charlotte AEW: MJF è di nuovo campione, rant virale e ritorno sul trono AEW Maxwell Jacob Friedman, noto come MJF, torna a ricoprire il titolo di campione nella AEW. Andrade El Idolo è libero da vincol: può firmare con qualsiasi compagnia inclusa la AEW Andrade El Idolo è ora svincolato da impegni contrattuali e può firmare con qualsiasi promotore, inclusa la AEW. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Hai mai provato a tirare una coperta troppo grande da un solo angolo Tiri.. e dall’altro lato si arriccia tutto. E allora ricominci. E più tiri, più sembra “tirare” lei te. Ecco: il tuo gran dorsale fa la stessa IDENTICA cosa. È la “coperta” più grande del tuo tronco. E se - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.