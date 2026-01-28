Aeroporto di Bari fra i 15 d’Europa con la maggiore crescita di traffico passeggeri Rilevazioni dell’Airports Council International relative al primo semestre 2025

L’aeroporto di Bari si piazza tra i 15 più cresciuti d’Europa in termini di traffico passeggeri nel primo semestre del 2025. Secondo le rilevazioni dell’Airports Council International, lo scalo ‘Karol Wojtyla’ ha registrato un incremento significativo, confermandosi tra i più dinamici nel continente. Aeroporti di Puglia ha diffuso la notizia, sottolineando come il traffico sia in forte ripresa dopo i mesi più difficili.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: L'Aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale, entrando nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri. È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell'Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025. Un traguardo importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dagli stranieri per motivi di svago e di lavoro.

