Aeroitalia si prepara per la Summer 2026 | da Foggia nuovi collegamenti verso Milano Linate e Torino

Aeroitalia ha annunciato 12 nuove rotte per l’estate 2026. La compagnia aumenterà i voli da Foggia verso Milano Linate e Torino, puntando a rafforzare la propria posizione sul mercato. I voli partiranno già dalla prossima stagione estiva, offrendo più collegamenti e più scelta ai passeggeri.

Annunciata l'attivazione di 12 nuove rotte per offrire soluzioni di viaggio flessibili, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione delle principali mete turistiche e d’affari sul territorio nazionale Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l'estate 2026 e potenzia i voli da e per Foggia con nuovi collegamenti verso Milano Linate e Torino, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale e internazionale. Le nuove rotte nascono con l’obiettivo di offrire soluzioni di viaggio flessibili e capillari, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione delle principali mete turistiche e d’affari sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

