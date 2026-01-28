Questa mattina Benevento si è svegliata con un senso di vuoto. La comunità piange la perdita di Pippo, una figura amata da tanti. I messaggi di cordoglio si moltiplicano sui social e tra amici, che ricordano con affetto la sua presenza. La pioggia incessante sembra riflettere il dolore di questa giornata triste.

Tempo di lettura: 6 minuti Che sarebbe stata una giornata triste per la comunità beneventana lo si è capito alzando gli occhi verso il cielo per una pioggia fitta ed incessante. Poi la notizia che la rende ancora più triste: Pippo DeGemmis ci ha lasciato. In Questura o su un campo sportivo, tra volley e calcio, Pippo era conosciutissimo in città per il suo impegno professionale e per le tante passioni. Una foto profilo con i figli, spesso immortalato in divisa o su campi sportivi di provincia. Con un comune denominatore: il sorriso. Quello non l’ha mai perso ed era assolutamente contagioso. Oggi quel sorriso si trasforma in tristezza, in lacrime, in pensieri tristi da parte delle persone che lo hanno incrociato nella loro vita: “La tua scomparsa improvvisa lascia un vuoto difficile da spiegare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio Pippo, “una fortuna averti conosciuto”: i messaggi e il ricordo degli amici

