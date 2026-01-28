Il calcio italiano si ferma un momento per salutare un protagonista. Dopo la partita di Champions contro il Chelsea, Ambrosino annuncia il suo addio al Napoli. L’attaccante lascia il club azzurro e si prepara a nuove sfide. Nel frattempo, i tifosi seguono con attenzione la partita decisiva per il destino in Europa, mentre il club pensa già alle prossime mosse di mercato.

Il Napoli è impegnato nella partita contro il Chelsea, decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League con i partenopei che pensano, però, anche alle mosse di calciomercato. Napoli, Ambrosino verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli poco utilizzato da Antonio Conte durante la prima parte di campionato, sarebbe alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione. Centravanti classe 2003, ha diverse squadre di Serie B interessate al suo cartellino con Juve Stabia e Avellino fortemente interessate alla conclusione positiva dell’affare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio dopo la Champions, Ambrosino saluta il Napoli

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli si prepara a definire le proprie strategie di mercato.

Giuseppe Ambrosino sembra prossimo a lasciare Napoli, con Venezia in prima posizione tra le possibili destinazioni.

