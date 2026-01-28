Addio alla ciminiera dell’Invernizzi È irrecuperabile verrà abbattuta

La ciminiera del caseificio Invernizzi sarà demolita. Dopo secoli di attività, la struttura è ormai troppo danneggiata e presenta criticità insormontabili. Gli eventi meteo del 2023 hanno peggiorato la situazione, rendendo impossibile il recupero. L’abbattimento è ormai deciso.

I secoli sul groppone e il colpo di grazia dato dagli eventi meteo del 2023: per la vecchia ciminiera del caseificio Invernizzi "troppe le criticità strutturali " e nessun recupero possibile. Sarà abbattimento. Il requiem annunciato per il manufatto ottocentesco, oggi di proprietà privata e che svetta all’interno del complesso residenza e uffici sorto sull’ex area industriale e affacciato su piazza Risorgimento, è stato al centro l’altra sera di una riunione della commissione territorio: per rendicontare la cronistoria degli ultimi anni, ufficializzare l’esito delle perizie tecniche commissionate dai condomini e formalizzare i lavori di abbattimento, che partiranno entro la primavera, dureranno fra le otto e le dieci settimane e saranno molto delicati data la vicinanza delle case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

