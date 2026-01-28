Addio a Valentino Garavani | il couturier che ha trasformato il rosso in leggenda della moda

La moda italiana si ferma per l’addio a Valentino Garavani, uno dei suoi simboli più grandi. Il couturier che ha reso il rosso un’icona, vestendo regine, star di Hollywood e first lady, se ne va lasciando un vuoto enorme nel mondo della moda. La sua creatività e il suo stile rimarranno impressi nella storia.

La moda piange uno dei suoi ultimi imperatori. Valentino Garavani, il couturier che ha vestito regine, dive di Hollywood e first lady trasformando il rosso in un’emozione, ci lascia portando con sé un’epoca di magnificenza artigianale e visione estetica assoluta. Il suo nome è sinonimo di quella bellezza senza compromessi che ha reso Roma la capitale indiscussa dell’alta moda nel secondo Novecento, quando le sue creazioni sfidavano Parigi sul suo stesso terreno. L’architettura del desiderio femminile. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino Clemente Ludovico Garavani ha costruito il suo impero su un’intuizione folgorante: la donna non cerca solo vestiti, ma armature di seduzione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il Rosso Valentino è una tonalità iconica che ha definito l’immagine e lo stile del celebre brand.

Valentino Garavani, noto stilista italiano, si è spento a 93 anni nella sua casa di Roma.

