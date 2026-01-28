Addio a Riccardo Spadoni pioniere informatico

Ieri mattina la Valcesano si è svegliata con una notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare. La morte, a 72 anni, dell’imprenditore Riccardo Spadoni (foto), fondatore e titolare della Olipress srl, con sede a Pergola. Una realtà importante nello scenario nazionale dell’informatica, creata nel 1976 da lui e dal socio e amico Giuliano Righi, scomparso circa 2 anni fa. Due ‘menti avanti’, che hanno dato vita al primo software gestionale per agenzie di distribuzione di giornali diffuso su scala nazionale e da lì hanno creato una serie di altri programmi, occupandosi, poi, anche di hardware e di telefonia, attraverso lo showroom di Pergola, ancora attivo, e quello di Orciano, il paese di Spadoni, chiuso negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

