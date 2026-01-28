Addio a Luigi Agazzi | con il fratello fondò Grafica & Arte

È morto Luigi Agazzi, fondatore insieme al fratello della casa editrice «Grafica & Arte». Aveva 87 anni e, nonostante l’età, era rimasto attivo in ufficio fino a pochi giorni fa, secondo il racconto del figlio Paolo. La sua azienda, che ha appena festeggiato i 50 anni di attività, perde una figura chiave del mondo editoriale.

IL LUTTO. La casa editrice lo scorso anno ha celebrato 50 anni di attività. Aveva 87 anni. Il figlio Paolo: «In ufficio fino a 5 giorni fa». È mancato, lunedì sera (26 gennaio), all'ospedale Papa Giovanni, Luigi Agazzi: con il fratello Emilio, aveva dato vita alla casa editrice «Grafica & Arte», cui si devono numerosissime opere che valorizzano, a livello nazionale e internazionale, la bellezza, storia, cultura di Bergamo e della Bergamasca. Lo scorso anno, la casa editrice aveva tagliato il traguardo dei primi cinquant'anni di attività. «È stato ricoverato per quattro giorni a causa di un'infezione intestinale», ricorda il figlio Paolo, che con la cugina Maria Rosaria tiene ora le redini dell'impresa.

