Addio a Gino Briglione | storico componente dei Gipsy Fint

È morto Gino Briglione, un volto storico del gruppo Gipsy Fint. Il suo nome era legato al cabaret e alla musica, e la sua scomparsa ha colpito molti fans e colleghi. Briglione aveva contribuito a portare il gruppo, ideato da Giuseppe Maiulli, anche sulle reti TV nazionali. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Gino Briglione, noto cabarettista, storico componente della band Gipsy Fint: il gruppo musicale ideato da Giuseppe Maiulli, capace di arrivare anche sulle reti Mediaset. Briglione, ricordiamo, ha recitato anche in alcuni film come "O' surdato 'nnammurato" e "Mi manda Picone". La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal figlio. Queste le sue parole: "Professore. Attore. Regista. Papà. Con profondo dolore comunico che mio padre ci ha lasciati. Gino Briglione. Grazie a chi vorrà ricordarlo con un pensiero". Tantissimi i messaggi di addio sui social.

