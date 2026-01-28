Adamant vita nuova Caiazza protagonista | Serviva una gara così

Dopo essere finito ai margini delle rotazioni nelle ultime partite, Emanuele Caiazza potrebbe tornare protagonista con l’arrivo di Giancarlo Sacco sulla panchina dell’Adamant. Il giocatore commenta: “Serviva una gara così” e si prepara a sfruttare questa occasione per mettersi in mostra.

Finito ai margini delle rotazioni nelle ultime gare con coach Benedetto in panchina, Emanuele Caiazza potrebbe ritagliarsi uno spazio importante da qui in avanti con l’arrivo di Giancarlo Sacco alla guida dell’Adamant. Il play campano è rimasto in campo per 12 minuti nel successo contro Fabriano, segnando 7 punti e mordendo le caviglie in difesa, sua caratteristica principale che Sacco ha già dimostrato di apprezzare. "Sono molto contento della vittoria di domenica e della mia prestazione – confessa Caiazza –, il nuovo coach ha impostato delle regole difensive sin dal primo giorno e siamo riusciti a rispettare quello che era il piano partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

