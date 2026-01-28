Accendono un lumino per ricordare i morti | rischiano di dare fuoco al palazzo anziani patteggiano una condanna

Due anziani hanno acceso un lumino per ricordare i defunti, ma il loro gesto ha causato un incendio che ha coinvolto l’intero appartamento. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di tutto il palazzo, e ora i due rischiano una condanna penale. La scena si è conclusa con i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Novanta minuti per spegnere le fiamme, venti vigili del fuoco e otto mezzi impiegati e trenta persone evacuate. Il tutto provocato da un semplice lumino votivo Volevano santificare la festività dei morti accendendo un lumino votivo, ma hanno finito per dare fuoco all'intero appartamento e a fare evacuare l'intero palazzo. Una coppia di pensionati settantenni è finita sotto processo con l'accusa di incendio colposo per avere causato un rogo in un condominio in via San Giovanni D'Acri, a Cornigliano, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 novembre del 2024. Il fumo aveva invaso diversi appartamenti, tanto che ci sono voluti circa 90 minuti per spegnere l'incendio, con l'impiego di venti vigili del fuoco e otto automezzi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

