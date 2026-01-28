Abruzzo dance festival gran finale al Centro d' Abruzzo

Questa domenica si è concluso l’Abruzzo Dance Festival con un grande spettacolo al Centro d'Abruzzo di Sambuceto. Durante il pomeriggio si sono alternati sul palco gruppi e ballerini di danza moderna, hip hop e popping. La piazza era piena di pubblico che ha seguito con entusiasmo le esibizioni. È stato il quarto e ultimo appuntamento di questa edizione, che ha portato sul palco diversi talenti locali e non solo.

La manifestazione domenicale, che avrà inizio alle ore 17.30, con ingresso libero, sarà presentata dal cantautore pescarese Maurizio Tocco e vedrà, tra gli ospiti, la Miss Adriatico 2025 Carolina D'Andrea, il cantautore pescarese Emanuele Remigio, e gli abili ballerini Marco e Lorenzo Caruso, meglio noti come "B Boy Twins", con diverse esperienze importanti alle spalle come il tour di Miss Adriatico, e programmi televisivi nazionali come "Italian's Got Talent" nel 2016 e "I soliti ignoti" nel 2019. "È stato tutto molto bello - ha detto il direttore del Centro d'Abruzzo Francesco Attanasio - abbiamo aperto la rassegna con la ex campionessa italiana di Pole Dance Alessandra Massarelli di Montesilvano, per continuare poi con le campionesse europee di moderno della scuola Professione Danza di Pescara, fino ad arrivare ai ritmi country, con espressioni pescaresi e marsicane, per finire con l'appuntamento con il contemporaneo di domenica prossima.

