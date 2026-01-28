Niscemi si prepara a chiedere aiuto alla Madonna dopo la frana che ha colpito la città. Un lenzuolo bianco è stato steso su un palazzo in piazza, come segno di speranza e richiesta di protezione. La comunità si sente ferita e senza più certezze, ma non si arrende. La frana ha distrutto case e strade, lasciando il paese in ginocchio. Ora tutti aspettano un segnale di salvezza.

AGI - " Niscemi rialzati ". Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponente frana di 4 chilometri. Di fronte c'è il Comune dove si susseguono riunioni e vertici e accanto una chiesa, dove ieri sera Niscemi si è affidata alla Madonna del Bosco. Il quadro raffigurante l'immagine della Patrona, per l'occasione è stato portato in processione dal Santuario alla chiesa. A pregare anche il sindaco, Massimiliano Conti. Un paese fantasma. Niscemi è un paese fantasma. Buona parte dei quartieri sono transennati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Abbiamo perso tutto", ora Niscemi si affida alla Madonna

Approfondimenti su Niscemi Madonna

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè ripercorrono il loro percorso nel mondo dei tuffi, tra successi e sconfitte, in

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo alza la voce e trasmette fiducia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Madonna

Argomenti discussi: Chivu: Abbiamo perso partite in cui meritavamo di più. Sommer? Ha la stima dei compagni; Sfollati, presidio al municipio di Ferrara: Il Comune deve ascoltarci; Donadoni: Ora continuità dopo la prestazione di Palermo. E sul mercato vorremmo inserire altro; Enrico Letta nella sua Pisa riceve Il Campano d’Oro.

Ho perso tutto, ma siamo vivi: dolore e speranza nella Sicilia piegataE poi la speranza di non essere abbandonati: Vogliamo rialzarci, qui la solidarietà è sin da subito stata protagonista. E’ una paese di tremila anime in cui ci si auta a vicenda, ma abbiamo bisogno ... livesicilia.it

Giuseppe Meneghello, 91 anni, la gioia dopo la richiesta d'aiuto: «Pensavo di aver perso tutto, ora abbiamo una casa»«Nella casa nuova pago la metà, con riscaldamento, ascensore, porta blindata, finestre tutte nuove – valeva la pena scrivere al Corriere, grazie, grazie, grazie». Giuseppe Meneghello, 91 anni, ... milano.corriere.it

Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello - facebook.com facebook

Chivu: "Abbiamo perso partite in Champions in cui meritavamo di più. Ma è inutile dire che abbiamo perso a Madrid all'ultimo secondo, inutile parlare del rigore dato al Liverpool. Contro l'Arsenal, il 3-1 arriva a fine partita, potevamo pareggiarla. Ma quello che x.com