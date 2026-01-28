Abbiamo perso tutto ora Niscemi si affida alla Madonna
Niscemi si prepara a chiedere aiuto alla Madonna dopo la frana che ha colpito la città. Un lenzuolo bianco è stato steso su un palazzo in piazza, come segno di speranza e richiesta di protezione. La comunità si sente ferita e senza più certezze, ma non si arrende. La frana ha distrutto case e strade, lasciando il paese in ginocchio. Ora tutti aspettano un segnale di salvezza.
AGI - " Niscemi rialzati ". Un lenzuolo bianco è stato appeso su un palazzo che si affaccia sulla piazza principale del Paese scivolato nell'angoscia come la collina su cui sorge, ferita da una imponente frana di 4 chilometri. Di fronte c'è il Comune dove si susseguono riunioni e vertici e accanto una chiesa, dove ieri sera Niscemi si è affidata alla Madonna del Bosco. Il quadro raffigurante l'immagine della Patrona, per l'occasione è stato portato in processione dal Santuario alla chiesa. A pregare anche il sindaco, Massimiliano Conti. Un paese fantasma. Niscemi è un paese fantasma. Buona parte dei quartieri sono transennati. 🔗 Leggi su Agi.it
